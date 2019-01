Avião que transportava Emiliano Sala para o Reino Unido está desaparecido

O avião privado que transportava Emiliano Sala para o Reino Unido, para que o avançado completasse a transferência do Nantes para o Cardiff, perdeu contacto com o controlo de tráfego aéreo às 19h00 de segunda-feira e está desaparecido, de acordo com o jornal francês "L'Équipe".

Estava previsto que o avião chegasse ao País de Gales às 21h00, no entanto, tal não aconteceu. O "L'Équipe" garante que o avançado argentino, de 28 anos, era um dos passageiros do avião. Já a "BBC" não dá a certeza de que Sala estivesse mesmo no aparelho e adianta que o Cardiff, que pagou 17 milhões de euros pelo jogador, está a tentar esclarecer tudo.

De qualquer forma, está já em marcha uma operação de socorro, com dois helicópteros e um barco a revistar a área de Guernsey-Alderney em busca do avião. A guarda costeira inglesa, que ajudou nas buscas, revelou que não tinha sido encontrado nada.

Alderney é uma ilha localizada a cerca de 15 quilómetros de Haia, na Holanda, e da costa da Normandia. O avião desapareceu dos radares perto do farol de Casquets, que é conhecido entre os marinheiros por ser o local de muitas naufrágios.