Estação de Santa Apolónia terá hotel em 2021

A Infra-estruturas de Portugal anunciou esta segunda-feira que a House Ribeira (empresa hoteleira do grupo Sonae) venceu o concurso de subconcessão para a instalação e exploração de um hotel na estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa.

Entre os concorrentes à subconcessão encontravam-se igualmente os grupo Pestana, Visabeira, Barceló e Hoti-Star, a SGEHR (ligada ao grupo NAU), a Turilima e a Servinoga (ligados ao grupo Axis), os Empreendimentos Hoteleiros Quinta do Ferro (ligados ao grupo VIP) e a empresa Excover.

O hotel de quatro estrelas, a inaugurar no primeiro semestre de 2021, terá aproximadamente 120 quartos, estimando-se em 12 milhões de euros o orçamento para reabilitar e adaptar o edifício da estação, inaugurada em 1865.

Em comunicado, a Sonae afirma que esta nova unidade hoteleira permitirá à empresa “iniciar a sua presença na cidade de Lisboa, o maior destino turístico de Portugal, através de uma operação localizada numa zona central e de elevado potencial”.

Recorde-se que o grupo House Ribeira possuiu já cinco unidades hoteleiras em exploração, três das quais no Porto (Porto Palácio Hotel, The House Ribeira Hotel e The Artist Porto Hotel & Bistro) e outras duas em Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence).

A concessão terá a duração de 35 anos.