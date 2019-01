PSD. Líder da distrital de Lisboa apela à união em torno de "um grande líder"

Veja também:



O PSD agora tem de estar unido à volta de Rui Rio – o apelo é de Pedro Pinto, líder da distrital do PSD de Lisboa e um dos mobilizadores de uma moção de censura ao presidente do PSD que não se chegou a concretizar.

Depois de Rio ver aprovada a sua moção de confiança no Conselho Nacional que terminou já na madrugada desta sexta-feira, Pedro Pinto apela à pacificação.

“O PSD está neste momento mais forte e preparado para os grandes desafios que tem pela frente. Tudo demonstra que o Dr. Rui Rio percebeu os sinais que foram enviados pelo Conselho Nacional”, disse Pedro Pinto, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, no Parlamento.

Salientando que fala só em seu nome e não em nome de Luís Montenegro, o pretendente a candidato que desafiou Rio para umas eleições diretas, Pedro Pinto deixou um apelo à união: “Estão reunidas todas as condições para nós, agora sim, atingirmos os objetivos a que ele se propõe que é claramente ganharmos as europeias e ganharmos as próximas legislativas e o partido tem de estar unido à volta do líder.”

O presidente do PSD Lisboa, que na noite de quinta-feira chegou a dizer que o Conselho Nacional era uma fantochada se a votação da moção de confiança não fosse feita por voto secreto, saúda agora a decisão de Rui Rio nesse sentido e considera mesmo que o presidente do PSD é um grande líder.

“Se estivesse no lugar dele, teria proposto mais cedo porque as coisas ficariam mais claras. Mas isso já não importa. O que importa é que ele propôs e propôs por convicção e isso é que faz dele um grande líder”, conclui Pedro Pinto, presidente do PSD Lisboa e um dos principais mobilizadores da oposição a Rui Rio.