"Rui Rio não vai ter tréguas no PSD"

A situação no PSD é um dos temas do “Visto de Fora” desta semana, em que os dois correspondentes estrangeiros afirmam não acreditar que Rui Rio tenha saído reforçado.

A prisão de Armando Vara é também analisada como exemplo da lentidão da justiça portuguesa, mas, igualmente, como sinal de que crimes como o tráfico de influência são, por fim, punidos.

No plano europeu, Olivier e Begoña salientam a teimosia e capacidade de resistência de Theresa May, enquanto se aguarda o plano B para o Brexit.

Os dois comentadores assinalam ainda os 20 anos do euro, que foram celebrados esta semana, ainda que recordem o maior poder de compra no tempo do escudo, da peseta e do franco.