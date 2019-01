Armando Vara entrega-se na prisão de Évora

Armando Vara, o ex-ministro socialista condenado a cinco anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta, entregou-se pouco depois das 16h30 desta quarta-feira na cadeia de Évora.

No início da semana, a juíza titular do processo tinha dado três dias ao ex-ministro para se entregar no estabelecimento prisional alentejano onde vai começar agora a cumprir a pena a que foi condenado em setembro de 2014.

À entrada para o estabelecimento prisional, Armando Vara falou com os jornalistas, dizendo que se apresentava "para cumprir uma pena injusta"

A condenação de Vara transitou em julgado em dezembro, após esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso, no âmbito do processo Face Oculta.

O processo Face Oculta está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas. Vara foi condenado por três crimes de tráfico de influências. O coletivo de juízes deu como provado que o antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso, como compensação pelas diligências empreendidas em favor das suas empresas.

[em atualização]