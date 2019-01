Ataque no Quénia chega ao fim: Há 14 mortos e terroristas foram abatidos

Está concluída a operação policial e militar num hotel de luxo em Nairobi, no Quénia. O ataque reivindicado pelo grupo extremista somali al-Shabab fez 14 mortos.



O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, anunciou esta quarta-feira o fim da operação e corrigiu o número de vítimas mortais de 15 para 14. Outros 700 civis foram retirados.



"Posso agora confirmar que a operação foi concluída e que todos os terroristas foram eliminados. Temos confirmação que 14 vidas inocentes se perderam às mãos destes terroristas assassinos, enquanto que outras ficaram feridas", disse Uhuru Kenyatta, esta manhã.

Entre as vítimas mortais estão um cidadão norte-americano e um britânico. O número concreto de feridos ainda não é conhecido, sendo certo que, durante a madrugada e manhã, têm sido muitas as ambulâncias a sair do local com vítimas.

ataque ao hotel começou pouco depois das 15h00 de terça-feira, com uma explosão no estacionamento e, em seguida, uma explosão de um bombista suicida na receção, informou a polícia.

O complexo DusitD2 inclui, além do hotel, bares, restaurantes, escritórios e bancos, localizando-se num bairro onde vivem muitos norte-americanos, europeus e indianos.

O assalto coordenado começou com uma explosão que atingiu três veículos junto a um banco e um bombista suicida que se fez explodir no átrio do hotel ferindo gravemente várias pessoas, disse o chefe da polícia do Quénia, Joseph Boinnet.

O ataque tem semelhanças com o que foi realizado em 2013 pelo al-Shabab ao centro comercial Westgate, localizado na mesma zona, que deu origem a um cerco de três dias e que provocou a morte de 67 pessoas.

Desde 2011 que o grupo ligado à Al-Qaeda ameaça retaliar depois de o Quénia enviar tropas para a Somália.