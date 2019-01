Quénia. Duas explosões seguidas de tiroteio em Nairobi

Várias explosões e disparos foram ouvidos num complexo que inclui um hotel de luxo em Nairobi, capital do Quénia, esta terça-feira à tarde.

De acordo com testemunhas citadas pela agência de notícias Reuters, as explosões e o tiroteio deverão ter provocado vários feridos. No local estão vários militares fortemente armados, acompanhados de um helicóptero e ambulâncias a evacuar as instalações deste complexo, que inclui um hotel, bancos e escritórios.

"Estamos sob ataque", disse uma das testemunhas à Reuters. Imagens no local mostram vários carros em chamas.