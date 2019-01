“Ir à Urgência pode levar a mais infeções além das que já têm”, avisa DGS

Muitas das situações que levam as pessoas à urgência de um hospital podem ser tratadas no centro de saúde ou até pela linha SNS 24, defende a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Contactar o SNS 24, contactar o seu médico ou a sua enfermeira assistente e ir aos centros de saúde” antes de se deslocar a um hospital. Muitas destas situações – uma infeção aguda, uma virose, uma constipação – não carecem de uma urgência hospitalar. De todo!”, afirma na Manhã da Renascença.

Graça Freitas entrou em direto para comentar a sobrelotação e congestionamento nas Urgências. A situação é mais complicada nos hospitais da margem sul do Tejo, como o Garcia de Orta, em Almada, onde a Renascença falou com utentes que lá passaram toda a noite e só foram atendidos depois de oito ou 12 horas de espera.

“Vou dizer aqui uma coisa às pessoas: as urgências nesta altura estão, de facto, com muitas infeções, de muitos vírus variados e, portanto, ir para uma urgência pode levar a que as pessoas contraiam outras infeções além das que já têm”, avisa a diretora-geral da Saúde.

“Portanto, temos de fazer este esforço de nos disciplinar para ouvir conselhos da Saúde 24, esses conselhos podem permitir-nos tratar em domicílio com autocuidado, procurar os centros de saúde e só na última linha ir para a Urgência”, reforça Graça Freitas.

