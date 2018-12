Operação Ano Novo já contabiliza cinco mortos na estrada

O segundo dia de operação Ano novo da Guarda Nacional Republicana ainda não acabou e o número de mortos e feridos graves na estrada está a subir.

Este sábado registaram-se mais duas vítimas mortais, elevando para cinco o total. A vítima mortal mais recente foi um homem de 62 anos que se despistou em Braga.

Os feridos graves são já sete, mais três do que durante o dia de sexta-feira.

A contabilização dos dados foi feita há pouco à Renascença pelo major Beleza, oficial de dia ao Comando Geral da GNR, que indica ainda que no total já houve 337 acidentes.

“Os condutores nunca se devem esquecer que são os principais responsáveis pela sua segurança, e a das pessoas que transportam”, adverte o major.

O oficial da GNR insiste ainda que o estado das vias e as condições climatéricas não podem servir de desculpa aos condutores, pois estes “devem adaptar a sua condução a estas vicissitudes”.

Depois de uma operação de Natal particularmente dramática, a registar mais do dobro dos mortos que em igual período de 2017, a operação Ano Novo também começou da pior maneira, com quatro mortos no primeiros dia e meio.

[Notícia corrigida às 21h18]