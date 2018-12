​Papa ajuda vítimas do tsunami na Indonésia

O Papa Francisco vai enviar um donativo e rezar pelas vítimas do tsunami que assolou a Indonésia.



“O Papa Francisco, através do Departamento para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, enviará uma primeira contribuição para o resgate das populações nesta fase de emergência”, anunciou este sábado a Santa Sé, em comunicado.

O donativo, cujo valor será definido nos próximos dias, é acompanhado pelas orações do Sumo Pontífice “em favor da amada população indonésia”.

O tsunami de 22 de dezembro, provocado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa, provocou cerca de 430 mortos e 1.500 feridos na zona do estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

Cerca de 22 mil pessoas ficaram desalojadas em resultado da onda que atingiu a zona costeira da Indonésia.

A Cáritas Portuguesa já disponibilizou 15 mil euros de receitas próprias para um apoio de emergência às famílias das vítimas do tsunami na Indonésia.



Para quem possa e queira ajudar, foi aberta uma conta solidária chamada “Cáritas ajuda as vítimas do tsunami”, com o IBAN PT50 0036 0324 9910 0019 2847 6 (Montepio).