Cáritas disponibiliza 15 mil euros e abre conta para ajudar vítimas do tsunami

A Cáritas Portuguesa anunciou esta segunda-feira ter disponibilizado 15 mil euros de receitas próprias para um apoio de emergência às famílias das vítimas do tsunami de sábado na Indonésia, que já provocou pelo menos 373 mortos e mais de 1.400 feridos.

“Decidimos avança já com uma quantia de 15 mil euros para, em colaboração com a Cáritas internacional, ajudarmos nesta fase de emergência para aquilo que for necessário”, afirma à Renascença o presidente da organização.

“Enviaremos a importância na próxima quarta-feira, porque estamos a receber apelos relativamente a comida e a outros cuidados de saúde básicos e temos de enviar dinheiro, porque fazer lá chegar seja o que for torna-se muito mais caro”, explica.

Eugénio da Fonseca alerta, por isso, que não vai ser possível enviar bens como vestuário. O apoio tem mesmo de ser financeiro, para ser mais prático.

“Não nos é possível enviar roupa que nos queiram doar. Espero que as pessoas compreendam que, primeiro, chegará muito tarde; o transporte é muitas vezes mais caro do que aquilo que os contentores possam levar lá dentro e com a ajuda monetária conseguimos que se se possa comprar noutros locais do país as roupas que as pessoas precisam”, explica.

Foi, por isso, aberto uma conta solidária chamada “Cáritas ajuda as vítimas do tsunami”, com o IBAN PT50 0036 0324 9910 0019 2847 6 (Montepio).

De acordo com a representação portuguesa, a Cáritas da Indonésia (KARINA) informou a Caritas Internationalis de que a zona afetada cobre as dioceses de Bogor e de Tajung Karang e que estas estão a recolher informação para apoiarem as autoridades no resgate às vítimas.

"Irão, também, iniciar-se os levantamentos de necessidades para se poder dar uma resposta coordenada a esta emergência. Esta manhã, foram já distribuídos 700 kits de alimentos prontos a consumir: 500 para o hospital e 200 no posto de atendimento em Kalianda", adianta o comunicado da Cáritas Portugal, enviado às redações.

Já em 26 de setembro de 2004, a Cáritas Portuguesa tinha prestado um apoio de emergência "às vítimas de um devastador tsunami que atingiu o Oceano Índico, deixando centenas de milhares de mortos por todo o sudeste asiático, em particular na Indonésia".

Naquela altura, "além do apoio de emergência prestado, com a generosidade dos portugueses e através das Cáritas nacionais", a instituição "apoiou a construção de habitações e permitiu a centenas de famílias recuperarem os seus meios de subsistência e reorganizarem as suas vidas".

Quanto ao tsunami de sábado, o último balanço aponta para 373 mortos, mais de 1.400 feridos nas ilhas de Java e Sumatra e 128 pessoas desaparecidas.