Fornecedoras do mercado livre anunciam descida dos preços da luz para 2019

Primeiro veio o anúncio da EDP Comercial, que detém 81% do mercado livre, de que vai descer os preços da eletricidade em 3,5% já a partir de janeiro.

O anúncio chegou em linha com o que tinha sido avançado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) antes do Natal, quando confirmou que as tarifas de eletricidade no mercado regulado iam descer 3,5% para os consumidores domésticos a partir de 1 de janeiro.

No seguimento disso, o Ministério do Ambiente veio garantir que a fatura da luz ia descer "para todos" em 2019, algo que se confirma agora com outras três empresas do mercado livre a anunciarem esta quarta-feira as suas próprias descidas.

Na Endesa, as tarifas vão cair uma média de 6,3%, contra 4% na Goldenergy. Já na Iberdola, a descida estará alinhada com a recomendação do regulador, o corte de 3,5% que a ERSE vai aplicar nas tarifas do mercado regulado.