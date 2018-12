Artista “ressuscita” o primeiro super-herói muçulmano

O artista americano David Lewis acaba de publicar uma banda desenhada em que o herói é um muçulmano, natural da Argélia.

Mas Kismet, que tem o epíteto de “Homem do Destino”, já tinha existido durante um curto período em 1944, fazendo dele o primeiro super-herói muçulmano da história da banda desenhada.

Escrito originalmente em inglês e publicado pela Bomber Comics, Kismet era um herói argelino que combatia os nazis no sul de França, tronco nu, mas com luvas, capa verde e uma fez amarela.

“‘Persigam-nos, torturem-nos’, gritam os sádicos nazis, mas os povos da Europa ocupada continuam a sua luta incessante contra a tirania. E ao seu lado, com o poder da sua grande mente e a força dos seus punhos, encontra-se Kismet, Homem do Destino!!”, lê-se logo na capa da primeira história. A banda desenhada é assinada por Omar Tahar, mas suspeita-se que se trata de um pseudónimo.

A Bomber Comics durou apenas quatro edições e depois Kismet caiu no esquecimento.

Com os direitos do super-herói no domínio público, o artista David Lewis – que se converteu ao Islão há 12 anos – achou que era chegado o tempo de ressuscitar o herói argelino, colocando-o desta vez em Boston, na sequência do atentado da Maratona de Boston.

Com um doutoramento em Religião e Literatura, há anos que Lewis explora a ligação entre a teologia e a banda desenhada e não quis perder a oportunidade de preencher um certo vazio que existe na banda desenhada no que diz respeito a super-heróis muçulmanos.