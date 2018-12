Manchester United revela sucessor de Mourinho, mas apaga publicação

Ole Gunnar Solskjaer chegou a ser revelado como o sucessor de José Mourinho no Manchester United no site do próprio clube, no final do dia de terça-feira. O United publicou um vídeo no qual se referia ao técnico norueguês como “o nosso treinador interino”.

Ole Gunnar Solskjaer, de 45 anos, é um velho conhecido dos adeptos do Manchester United: jogou onze épocas em Old Trafford e marcou 126 golos.

José Mourinho foi despedido do Manchester United na terça-feira. A relação tensa com a administração, em particular com o diretor-executivo Ed Woodward, os maus resultados - a equipa está no 6.º lugar da Premier League - e a alegada má relação com alguns jogadores, nomeadamente, Pogba, são os motivos que terão ditado o adeus a Old Trafford.