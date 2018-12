João Cutileiro condecorado com medalha de mérito cultural

O escultor João Cutileiro recebe esta terça-feira à tarde, das mãos da ministra da Cultura, a medalha de mérito cultural.

Numa cerimónia no Museu de Évora, será também formalizada a doação do espólio do escultor ao Estado português.

Aos 81 anos, João Cutileiro vê assim desbloqueada uma vontade antiga. Desde 2014 que o artista queria entregar ao Estado o seu espólio artístico e a casa-atelier.

A vontade de João Cutileiro é que agora o espaço seja dinamizado com exposições, visitas e residências artísticas.