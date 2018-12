Sérgio Conceição: "Nunca vi ninguém a festejar nos Aliados por um recorde de vitórias"

Sérgio Conceição voltou a desvalorizar o registo de vitórias consecutivas do FC Porto, esta segunda-feira. O treinador portista sublinhou que 13 triunfos em catadupa não levarão a equipa à Avenida dos Aliados.

"Eu nunca vi, que eu me lembre, ninguém a festejar nos Aliados por um recorde de vitórias, vejo é a festejar por títulos. Mas não é o caso. Eu ligo pouco a isso. Já viram o que era festejar nos Aliados a 14.ª ou 15.ª vitória? Não se festeja", frisou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Sérgio abordou o jogo com o Moreirense, para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. O treinador vincou que os cónegos têm feito "o melhor campeonato da sua história", com um oitavo lugar no campeonato a par do sexto classificado. "Ganhou o último jogo, já foi ganhar na Luz, é uma equipa bem orientada, com qualidade individual. Estamos à espera de um adversário difícil, mas temos de assumir o jogo", referiu.

Não é 99%-1%



O treinador dos dragões rejeitou a ideia de que o Moreirense tenha apenas 1% de favoritismo, conforme dissera Ivo Vieira. Sérgio Conceição admitiu que poderá haver alterações no onze inicial, face à "semana infernal e os milhares de quilómetros" que a equipa do FC Porto fez:

"Eu gosto de jogar sempre de três em três dias. É um bom sinal. É sinal de que estamos vivos em todas as competições. O problema é o 'timing'. Por vezes, nem as 72 horas de recuperação temos. Isso depois acaba por prejudicar a tal intensidade e velocidade no jogo. Para isso, é preciso que os jogadores estejam bem. Essa vertente emocional é muito importante em jogos a eliminar. Vamos fazer o melhor para que amanhã possamos dar uma resposta de acordo com aquilo que são as nossas ambições."



A festa da Taça de Portugal regressa aos relvados na terça-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Moreirense terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.