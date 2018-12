Ivo Vieira acredita nas "percentagens malucas" de vencer o FC Porto

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, acredita na vitória frente ao FC Porto no Estádio do Dragão, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, apesar das "percentagens malucas de vitória".

Em conferência de imprensa, o técnico dos cónegos assumiu que quer surpreender o FC Porto, mas reconhece as dificuldades do embate: "Nas percentagens quase malucas que existem, temos 1% e o Porto 99%, mas pode ser que seja o dia em que aconteça esse 1%".

"Temos consciência do que valemos, mas sabemos a dificuldade do jogo. Eles têm uma grande quantidade de vitórias consecutivas e isso motiva-nos para desfruar da partida. Há uma grande diferença em termos de qualidade", admite.

Moreirense já venceu um grande, esta temporada

O Moreirense venceu no Estádio da Luz por 3-1, esta época, e Ivo Vieira diz que "já habituou as pessoas a que o Moreirense entre em campo para vencer em qualquer terreno".

O treinador do emblema minhoto já visitou o Estádio do Dragão esta época, perdeu por 3-0, mas acredita que este será um jogo diferente, fruto também das alterações que Sérgio Conceição poderá fazer: "São jogos diferentes em alturas diferentes. Eles já mudaram e podem dar oportunidade a outros jogadores com menos minutos".

Ivo Vieira reconhece também que fará mudanças na equipa, mas não por gestão de cansaço. "Vamos fazer algumas mudanças, mas sim por mérito e competência, porque temos um plantel equilibrado e competitivo", esclareceu.

O FC Porto-Moreirense está marcado para terça-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.