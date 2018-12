Rafa desfalca Benfica por quatro a seis semanas

O Benfica revelou, esta sexta-feira, que Rafa sofreu uma rotura muscular na coxa esquerda. O tempo de paragem deverá ser de quatro a seis semanas, ao que Bola Branca apurou.

Rafa saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo com o AEK, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que o Benfica venceu por 1-0. O extremo português foi substituído por Zivkovic aos 33 minutos, depois de se queixar de dores na face posterior da coxa direita.

Rafa fica fora do próximo jogo do Benfica, em casa do Marítimo, no sábado. Também deverá falhar os encontros com Braga, Portimonense, Rio Ave, Santa Clara e Vitória de Guimarães, para o campeonato, Montalegre, para a Taça de Portugal, e Aves, para a Taça da Liga.

Volte-face para o Benfica, que fica sem um jogador que estava a ser titular durante cerca de um mês, e para o avançado de 25 anos, que estava a conquistar, definitivamente, o seu espaço, com oito golos em 21 jogos. Aliás, o Benfica sabe do interesse de clubes em Rafa, conforme revelou o empresário do jogador a Bola Branca.