Há clubes atentos a Rafa e o Benfica sabe

A época que Rafa está a realizar no Benfica não está a passar despercebida e António Araújo, representante do jogador, revela, em Bola Branca, que há "clubes internacionais [atentos] e o Benfica tem conhecimento".

O extremo, de 25 anos, tem contrato até 2021 e o agente sublinha se a atenção dos interessados se transformar numa proposta concreta, "o Benfica vai ser ouvido". "Só o Sport Lisboa e Benfica, e mais ninguém, se pode manifestar se aceita ou não aceita. Vamos lá ver", observa.

Com oito golos, em 21 jogos, Rafa Silva ganha, à terceira época, estatuto de titular no plantel de Rui Vitória. É tudo uma questão de "oportunidade", resume António Araújo. "Todos os jogadores precisam do momento e a oportunidade chegou. Se chegou tarde, ou não, não vou por em questão isso", escusa-se.

O empresário ressalva, contudo, que esta situação não configura qualquer surpresa para ele. "Surpresa é só para quem não anda atento e não conhecem o Rafa. As pessoas, por vezes, só analisam o momento e não olham para a sua história. Ele é o Rafa! O que o Rafa está a fazer não é novidade nenhuma", reforça.

Rafa lesionou-se e falha jogo com o Marítimo

Rafa saiu lesionado aos 33 minutos da partida contra o AEK de Atenas, com dores na face posterior do coxa direita, cedendo o lugar a Zivkovic. António Araújo aguarda pelo diagnóstico para conhecer o tempo estimado da paragem.

O extremo não estará em condições para defrontar o Marítimo, mas a expectativa é que possa recuperar rapidamente.

Rafa foi utilizado em 21 jogos, por Rui Vitória, esta temporada, 13 como titular. Tem oito golos marcados e a boa forma evidenciada no Benfica despertou a atenção de Fernando Santos que, dois anos depois, voltou a chamar o jogador à seleção nacional.