Polícia lança apelo para tentar capturar atirador de Estrasburgo

A polícia nacional francesa emitiu esta quarta-feira um apelo a quem possa ter informações sobre o suspeito do ataque em Estrasburgo.

As autoridades pedem a quem tenha informações valiosas que contactem uma linha telefónica disponibilizada pelo Ministério do Interior.

O cidadão francês Chérif Chekatt é considerado um “indivíduo perigoso”.

A quem se cruzar com o suspeito a polícia pede que não reage e entre em contacto com as autoridades.

O ataque de terça-feira à noite provocou dois mortos e uma dezena de feridos.

Segundo o procurador de Paris, Rémy Heitz, algumas testemunhas relataram que o atirador terá gritado “Allahu Akbar”.



A polícia francesa deteve esta quarta-feira, ao início da tarde, quatro pessoas próximas do suspeito do atentado em Estrasburgo.