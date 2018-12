Coreia do Norte. Imagens de satélite revelam nova base secreta de mísseis

A Coreia do Norte expandiu e melhorou o seu arsenal de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), revelam novas imagens de satélite, apesar de a administração norte-americana de Donald Trump continuar a falar em progressos nas negociações com Pyongyang para a desnuclearização da Península.

As imagens de satélite, obtidas exclusivamente pela CNN, destacam melhorias significativas na base de mísseis de Yeongjeo-dong, cuja localização, no interior montanhoso do país, não era conhecida até agora.

Especialistas que analisaram as imagens apontam que a descoberta da nova base de ICBMs, alguns deles com capacidade para transportar ogivas nucleares, aumenta os receios de que a Coreia do Norte venha a usá-los em ataques de longo alcance.

A base inclui uma rede de túneis subterrâneos secreta usada para armazenar os mísseis.

Em comunicado, o Governo dos EUA diz que "tem acompanhado a Coreia do Norte de perto" e refere que "não pode discutir informações confidenciais".

Numa cimeira em abril, a primeira da História entre os líderes em funções dos EUA e da Coreia do Norte, Trump e Kim Jong-un fecharam um acordo para trabalharem em prol da "completa desnuclearização da Península Coreana", com o líder norte-coreano a dizer-se disponível para encerrar instalações de testes de mísseis.

No mês seguinte, Pyongyang começou a desmantelar um local de testes nucleares. Contudo, imagens de satélite e registos de atividade sísmica por causa de alegados testes nucleares que foram surgindo nos últimos meses levantaram dúvidas sobre se o país está mesmo a cumprir o acordo.

Em setembro, o Presidente norte-americano anunciou que pretende encontrar-se novamente com Kim já em 2019.