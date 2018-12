Nakajima estará a caminho do Wolverhampton por 20 milhões de euros

Shoya Nakajima está muito perto de rumar ao Wolverhampton, segundo avança o jornal "A Bola". O extremo japonês do Portimonense deverá custar aos ingleses um valor próximo dos 20 milhões de euros.

De acordo com a publicação, o Wolves está em fase final de negociações com os algarvios e a transferência deverá ser oficializada nos próximos dias. Southampton e Leicester, igualmente clubes da Premier League, também estavam interessados no avançado de 24 anos, no entanto, o clube treinado por Nuno Espírito Santo chegou-se à frente primeiro.

Nakajima tem contrato com o Portimonense válido até 2022 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O internacional japonês, contratado na temporada passada ao FC Tokyo, leva 15 golos e 17 assistências - no total, participação direta em 32 "tentos" - em 44 jogos.

No Wolverhampton, deverá juntar-se a um elenco repleto de portugueses e conhecidos do campeonato português. Entre eles estão Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Hélder Costa e Jiménez.