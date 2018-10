"Stop" aos três grandes e Sevilha. Nakajima já custa 40 milhões

Shoya Nakajima já tem preço de 40 milhões de euros na etiqueta. O empresário do avançado, Theodoro Fonseca, até já coloca os três grandes portugueses fora da corrida e torce o nariz às hipóteses do Sevilha de contratar o japonês do Portimonense.

"Há muitos clubes interessados, mas acaba de renovar [com o Portimonense] até 2022, sendo agora a cláusula de 40 milhões de euros. Vamos esperar pelo próximo mercado e ver o que acontece", revelou o agente, em entrevista ao jornal espanhol "Estadio Deportivo".

Theodoro Fonseca garantiu que Nakajima "não tem preferência por nenhum país, quer continuar a crescer como futebolista" e que, em Portugal, "está na agenda dos três grandes, mas não podem pagá-lo".

O Sevilha tem um olheiro em Portimão de 15 em 15 dias, segundo o "Estadio Deportivo". No entanto, o empresário põe a fasquia bem alta: "Vamos esperar para ver, mas não creio que o Sevilha pague o que Nakajima agora custa".



Aquela publicação revela, ainda, que também Borussia Dortmund, Estugarda, Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt têm enviado olheiros para observar o internacional japonês, que leva 14 golos e 16 assistências em 41 jogos pelo Portimonense.