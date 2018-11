Rui Vitória continua no Benfica

Juíz Vermelho

29 nov, 2018 Catedral da Luz 14:33

LFV manter um homem que já se verificou ser incompetente para o lugar e de mensagem que não passa, é estar ao serviço de FêquêPê e Zbortingue, contra o Benfica. Perdeu tudo na época passada, repete os erros. Os ditos reforços que custaram milhões, afinal são uma m**da, excepto o GR que se não fosse ele, na Alemanha era melhor arranjar um marcador de Basket para o resultado final. O futebol amorfo, com defesa(?) de papel, meio campo anarquico e ataque inexistente, não pode ser a imagem do SLB e o Rui "Derrota" já se viu que não dá a volta à questão. LFV tem de ser afastado e ser nomeada uma administração de gestão que marque eleições. Lista credível, com gente que não se deixa comprar com ofertas de lugar na estrutura actual, candidata a Eleições, precisa-se com urgência no SLB. Reponham esse abaixo-assinado, essa petição, sei lá o quê para a destituição imediata da actual direção. Mais do que substituir Rui "Derrotas", urge remover Luís Filipe Vieira e a cambada que por lá anda a mamar e a encher-se, sem que o clube beneficie.