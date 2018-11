Não é oficial, mas o treinador Rui Vitória está na porta de saída do Benfica. É este o cenário que está em cima da mesa.

Devido à série de maus resultados e más exibições, o presidente Luís Filipe Vieira deve comunicar a decisão ao treinador durante esta quinta-feira.

A equipa tem treino marcado para esta manhã no Centro de Estádio do Seixal já para preparar o jogo de sábado na Luz com o Feirense.

Segundo os jornais desportivos será Bruno Lage, o treinador da equipa B quem irá assumir o comando interino da equipa principal, com Luisão e Júlio César como adjuntos.

Rui Vitória assinou pelo Benfica em 2015, depois de quatro temporadas ao serviço do Vitória de Guimarães. No Estádio da Luz, Vitória conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

Quanto ao seu sucessor o preferido é Jorge Jesus. O treinador está a trabalhar no Al-Hilal da Arábia Saudita, mas por questões fiscais só deve estar disponível em janeiro para regressar ao futebol português.