Rui Águas não se deixa levar pelo mau momento do Bayern

Rui Águas considera que o mau momento que o Bayern Munique atravessa "não ajuda" o Benfica. Ao contrário da opinião manifestada por Sérgio Pinto, o antigo avançado, também em entrevista à Renascença, descreve este contexto como "uma aparência perigosa".

Será um desafio muito exigente e, perante a obrigação de vencer, Rui Águas aconselha a um posicionamento mais recuado, "à procura de aproveitas as poucas oportunidades". Para conquistar alguma coisa em Munique, o Benfica tem de ter uma noite de "pontaria", determina o antigo avançado dos encarnados, atual selecionador de Cabo Verde.

O Bayern venceu apenas um dos últimos seis jogos realizados na Allianz Arena e no sábado empatou a três com o Fortuna Dusseldorf, depois de estar a vencer por 3-1. A equipa está no 5º lugar da Bundesliga, alguns jornais alemães garantem que Nico Kovac deixa o clube após o jogos com o Benfica, independentemente do resultados.

O Bayern precisa, apenas, do empate, para garantir, de imediato, o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O Benfica tem de vencer e esperar que o Ajax não vença o AEK, em Atenas, para continuar com possibilidade de se qualificar. Relato do Bayern-Benfica em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O jogo começa esta noite, às 20h00.