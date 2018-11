Sérgio Pinto: “Se não for agora, quando é que o Benfica poderá vencer em Munique?”

Sérgio Pinto, antigo médio português que fez carreira no futebol alemão, considera que esta é a melhor altura para o Benfica tentar a vitória em Munique. Os lisboetas nunca venceram na casa do Bayern, mas o momento negativo que a equipa de Nico Kovac atravessa leva Sérgio Pinto a reforçar que está é hora de contrariar a história.



"O Bayern está a fazer uma campeonato longe dos objetivos e o Benfica tem hipóteses de conquistar alguma coisa. O Benfica tem de aproveitar para ir buscar pontos", observa o ex-jogador, em declarações à Renascença.

O Bayern é 5º classificado da liga alemã, está a nove pontos do primeiro classificado, o Dortmund, e só venceu um dos últimos seis jogos que disputou em casa. No sábado, empatou com o Fortuna Dusseldorf, a três golos, depois de ter estado a vencer, por 3-1.

A defesa e outros problemas ocultos

Sérgio Pinto responsabiliza a defesa por alguns dos maus resultados que o Bayern tem registado: "Não está muito bem, não tem a mesma força e há alguns problemas [internos] que ninguém sabe quais são, porque isto não é normal".

Com mais de 200 jogos realizados na Bundesliga, Sérgio Pinto reforça que "se não for agora, quando é o Benfica poderá ganhar em Munique?". "O Bayern vive sob grande pressão", destaca o antigo jogador, que chegou a passar pelas escolas do FC Porto até aos 12 anos, momento em que emigrou para a Alemanha.

O antigo médio, de 38 anos, terminou a carreira de futebolista em 2015, com a camisola do Fortuna Dusseldorf. Schalke 04, Alemannia Aachen e Hannover foram os outros clubes alemães que representou. Sérgio Pinto jogou, ainda, uma época nos espanhóis do Levante.

Atualmente, é o chefe de "scouting" do Greuther Furth, da segunda divisão alemã.