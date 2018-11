Empresários Católicos. “Cada um de nós é uma pessoa, não é um recurso”

Veja também:

O presidente Associação Cristã de Empresários Católicos (ACEGE), João Pedro Tavares, defendeu que “cada um de nós [no mundo laboral] é uma pessoa e não um recurso”.

“Numa sociedade de likes falamos de amor”, sublinhou.

A defesa de mais humanismo no mercado foi uma das reflexões que ficaram no discurso de encerramento do 26.º Congresso Mundial de Empresários Católicos, que terminou este sábado em Lisboa, e que tinha como tema “Os negócios como uma vocação nobre”.

O anfitrião, no final de três dias de debates intensos, afirmou que chegou a altura de “pôr isto tudo junto, se queremos ser inclusivos”.

“Temos de nos juntar e começar por nós próprios”, reiterou.

João Pedro Tavares defendeu que aquela não foi “uma sessão de fecho”, foi “uma sessão de abertura para o futuro”.

O presidente da ACEGE considera ainda que se demonstrou que os empresários católicos não são uma rede, “somos irmãos”.

Na reflexão final, o presidente da UNIAPAC, o chileno Rolando Medeiros, enumerou alguns pontos que a organização tem de melhorar nos próximos eventos. A interação entre os conferencistas e a audiência e a necessidade de ter oradores mais jovens são dois aspetos a rever.

O próximo Congresso Mundial de Empresários Católicos, organizado pela UNIAPAC, ocorrerá em 2021, em Manila, nas Filipinas, ano em que se comemoram os 500 anos de cristianismo naquele país asiático.