May alerta Parlamento. Se acordo com Bruxelas for chumbado, Brexit fica em risco

A primeira-ministra britânica alertou esta quarta-feira o parlamento britânico de que um voto contra o acordo negociado com a União Europeia (UE) para a saída do Reino Unido resultará em “mais incerteza e discórdia” e porá em risco o Brexit.

“Se olharmos para a alternativa a este acordo com a União Europeia, haverá ou mais incerteza, mais discórdia, ou existe o risco de não haver qualquer Brexit”, afirmou Theresa May no plenário semanal com os deputados.

O alerta surge dois dias depois de o principal partido da oposição, o Partido Trabalhista, ter prometido chumbar o acordo técnico negociado pelo Governo de May com Bruxelas e exigir que sejam convocadas eleições antecipadas no Reino Unido.

Na sessão de perguntas e respostas com os deputados, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, questionou esta manhã a possibilidade de ainda serem feitos ajustes ao texto esta semana, antes do Conselho Europeu extraordinário marcado para o próximo domingo. A isto a primeira-ministra respondeu que o que está a ser negociado é a declaração sobre a relação futura no pós-Brexit.

“A futura relação é o que continua a ser negociado e é um pacote. O acordo de saída foi negociado em princípio e o pacote inteiro que será apresentado ao parlamento será o que vai ser considerado no Conselho Europeu”, vincou.

Theresa May viaja esta tarde para Bruxelas para um encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, numa tentativa de finalizar um acordo para o Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia.

As duas partes anunciaram na semana passada ter chegado a um entendimento sobre um documento que selou os termos da saída do Reino Unido da UE, mas continuam a trabalhar numa declaração sobre a futura relação.

Um Conselho Europeu extraordinário foi convocado para domingo em Bruxelas, para que os líderes dos 27 Estados-membros validem o acordo. Contudo, a cinco dias da reunião, ainda persistem pontos de discórdia entre alguns países, nomeadamente Espanha e a questão de Gibraltar.

Theresa May está também sob intensa pressão de um grande número de deputados britânicos, quer pró-Brexit quer pró-UE, que se opõem ao acordo de divórcio e que ameaçam chumbar o texto no voto a que será sujeito na Câmara dos Comuns após o Conselho Europeu.