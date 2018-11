O que é Gibraltar? Saiba porque é que o território é um problema para o Brexit

No acordo do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia, há um fator que tem deixado preocupados os espanhóis. A península de Gibraltar, entre Espanha e Marrocos, é disputada ainda hoje por espanhóis e britânicos. Os vizinhos de Portugal já ameaçaram que se podem opor ao acordo do Brexit na União Europeia, caso a soberania espanhola em Gibraltar deixe de poder ser discutida. Ao contrário da fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, a fronteira de Gibraltar não tem sido muito falada e discutida nas negociações do "divórcio" do Reino Unido com a União Europeia. Este domingo, os líderes da União Europeia reúnem-se para discutir o rascunho do Brexit e Espanha terá uma palavra a dizer na votação final. O que é Gibraltar? A pequena península de Gibraltar é território britânico desde 1713 e é conhecida pelos seus 30 mil habitantes como "A Pedra", devido à montanha na fronteira que faz sombra sobre todo o território. Espanha reclama há muitos anos a soberania na região. Gibraltar - e o estreito com o nome do território - fazem a separação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Está em território continental europeu e, num dia claro, pode ver-se Ceuta (outro território contestado entre britânicos e espanhóis, mas este debaixo da jurisdição espanhola) do outro lado do estreito, em território africano O território sairá da União Europeia juntamente com o Reino Unido - tal como acontecerá com a República da Irlanda, a Escócia e o País de Gales -, apesar de 96% da população ter votado para ficar na comunidade europeia.

Gibraltar tem ainda uma equipa de futebol federada na FIFA, independente de Inglaterra e Espanha, e joga no Estádio do Algarve, em Portimão, No entanto, para os jogos da fase de qualificação para o Europeude 2020, a UEFA precaveu que Gibraltar e Espanha não se podem defrontar - tal como acontece entre os confrontos Kosovo/Bosnia e Herzegovina e Kosovo/Sérvia. Porque é que isto é um problema para Madrid? A semana passada, Madrid disse que estava contente com o protocolo para a península. Agora, diz que há problemas no texto do documento. Espanha afirma que não tinha consciência sobre o artigo 184 até há dois dias atrás, que diz respeito a uma futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Os espanhóis acusam o documento de ser ambíguo. O que é que Espanha quer? O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, dizem que o acordo do Brexit e a declaração política que lá está inserida deve deixar claro que negociações entre o Reino Unido e a União Europeia não devem ser aplicadas a Gibraltar. Isto porque Madrid quer garantir que o futuro de Gibraltar pode ser decidido isoladamente entre o governo espanhol e o governo britânico. Diplomatas em Bruzelas dizem que achavam que Pedro Sanchez está a tentar marcar pontos com os eleitores espanhóis antes das eleições regionais na Andaluzia, a 2 de dezembro. A Andaluzia é, aliás, o território espanhol que faz fronteira terrestre com Gibraltar.