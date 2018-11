Detenção de Bruno de Carvalho. Advogado fala em “atuações infamantes e vexatórias"

O advogado de Bruno de Carvalho deixa críticas à decisão de deter o ex-presidente do Sporting.

José Preto, em declarações à RTP, fala em “atuações infamantes, aviltantes e vexatórias”.

O advogado explica que “a detenção fora de flagrante faz-se para garantir a presença das pessoas em diligências. Ora, há duas semanas compareci com o Dr. Bruno de Carvalho no DIAP dizendo que ‘se querem alguma coisa de mim, aqui estou eu. Se precisarem de mim estou à disposição’. E, portanto, não vejo onde estejam os indícios de não comparência voluntária a qualquer diligência”.

Preto acrescenta que, em sua opinião, a procuradora tomou decisão “de uma forma bizarra”.

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da Juveleo, foram detidos este domingo no âmbito do caso de ataque ao centro de estágio de Alcochete e vão ser ouvidos no Tribunal do Barreiro.