Sporting. Bruno de Carvalho e líder da Juve leo detidos

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Mustafá, líder da Juveleo, estão detidos no âmbito do caso de ataque ao centro de estágio de Alcochete.

A informação está a ser avançada pela CMTV e pela TVI e já foi confirmada pela Procuradoria Geral da República.

Os dois novos arguidos do caso da Academia devem ser presentes ao tribunal do Barreiro esta segunda-feira. São suspeitos de autoria moral do ataque.

A sede da principal claque do clube está a ser alvo de buscas este domingo.

[em atualização]