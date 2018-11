Abel: "Não temos nada a provar a ninguém"

Abel Ferreira acredita que o Sporting de Braga não tem de dar quaisquer provas da sua competência. O treinador arsenalista quer ganhar ao FC Porto, no Dragão, não para provar algo, mas porque, para ser um dos melhores, o Braga terá de derrotar os melhores, como o vigente campeão.

"Muito honestamente, não temos nada a provar a ninguém. Queremos ser melhores do que na época passada e esse foi o grande desafio que colocamos. E para sermos melhores, temos de desafiar os melhores. Vamos defrontar uma grande equipa, perante o seu público, e queremos ser fiéis à nossa forma de jogar, até porque jogamos sempre para vencer", afirmou o técnico minhoto, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida da décima jornada do campeonato.

Sérgio Conceição referiu que considera o Braga um dos quatro grandes e candidato à conquista do título. Em resposta, Abel comentou que "é muito fácil criar expectativas e colocá-as nas mãos dos outros":

"Os nossos objetivos estão bem definidos. Aquilo que fazemos e que falo com os jogadores é de sermos fiéis ao que temos de fazer para o nosso objetivo, ficar nos quatro primeiros lugares. Quando chegarmos a maio, logo veremos. Pode ser o primeiro, pode ser o quarto, o segundo ou o terceiro. Mas uma coisa é certa. Nós vamos lutar, podem ter a certeza".



O grande desafio de igualar uma grande memória



Abel não negou que "defrontar o campeão em título, uma equipa super motivada, que está em primeiro no campeonato, em primeiro na Liga dos Campeões" seja o maior desafio da temporada para o Braga:

"[O FC Porto] tem uma forma de jogar muito versátil, cria dificuldades pela variabilidade do seu jogo e é muito bem orientada. É mais um desafio. Aconteça o que acontecer, continuaremos a ser a mesma equipa. Seguiremos em frente, porque sabemos que o caminho é longo".

Abel esteve na única vitória do Braga no Dragão, a 30 de janeiro de 2005, enquanto jogador. O técnico lembra-se desse jogo e da história "bonita", e frisou que tem a mesma ambição de ganhar o jogo deste ano.

"Fico contente que vocês [jornalistas] acreditem que podemos ir vencer o FC Porto em casa deles. Nós também acreditamos. Mas mais do que acreditar é preciso fazer. Espero um jogo limpo, sem casos, e que no final vença a melhor equipa", concluiu Abel Ferreira. treinador do Braga.

O FC Porto-Braga joga-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.