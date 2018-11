Sérgio não entende por que razão os três grandes não podem jogar no mesmo dia

Sérgio Conceição não entende por que razão não podem haver três jogos das equipas grandes num só dia. O FC Porto vai ter apenas três dias de descanso para o jogo com o Braga, para a 10.ª jornada do campeonato, e o treinador portista lamentou a desvantagem física que a sua equipa terá. Sérgio considera que os clubes e horários são reféns das operadoras.

"Nós jogámos há três dias e estamos sujeitos às decisões da operadora. Temos de respeitar, porque não podem haver três grandes a jogar no domingo. Sinceramente, não percebo porquê. Para nos, é prejudicial, até para o espetáculo. Queremos dar um grande espetáculo, que os jogadores estejam a grande nível. Isso tem a ver com esses parâmetros físicos que queremos sempre que estejam ao mais alto nível e temos um bocadinho de desvantagem. Isto não é qualquer desculpa. Temos a obrigação e responsabilidade de entrar no jogo e não pensar em nada que possa servir depois de desculpa para um possível resultado negativo, em que nem pensamos. Queremos ganhar o jogo", assegurou Sérgio, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do duelo de líderes.

O Braga, que lidera o campeonato com o Porto, é uma boa equipa "nos seu todo", que "sabe o que faz", segundo Sérgio: "O Braga tem feito um percurso nos últimos anos que permite dizer que é um dos quatro grandes e que normalmente luta pelo objetivo de ganhar o campeonato. É uma equipa que, este ano, tem feito um trajeto muito interessante".

Possíveis alterações no onze para jogar com o cansaço

Sérgio Conceição assumiu a intenção de tentar, dentro do que é a identidade da equipa do Porto, "tentar contrariar os pontos mais fortes do Braga e, muitas vezes, colocar desequilíbrios no adversário".