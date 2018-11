Sevilha anunciou convocatória, mas afinal Carriço não regressa à seleção

Contudo, Fernando Santos acabou por não convocar Carriço e a notícia já foi entretanto apagada do site do clube espanhol.

Afina Daniel Carriço não está de regresso à seleção nacional. A informação da convocatória tinha sido avançada pelo Sevilha, no site oficial do clube do defesa português, cerca de meia hora antes da convocatória antes da Federação Portuguesa de Futebol.

O português está ao serviço do emblema espanhol desde 2013, e já somou uma internacionalização pela seleção principal, em 2015, num amigável frente à Itália.

Portugal defronta a "squadra azzurra" no próximo dia 17 de novembro, no San Siro, e recebe a Polónia no dia 20, no Estádio D. Afonso Henriques, jogos a contar para a Liga das Nações. Quatro campeões europeus regressam à convocatórias regressam à convocatória de Fernando Santos para a dupla jornada da seleção.





Notícia atualizada às 12h40, após a convocatória de Fernando Santos.