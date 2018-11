Quatro campeões europeus de regresso à seleção

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os convocados para os próximos duelos da seleção nacional frente à Itália e Polónia.

Várias alterações em relação à última convocatória: regressam José Fonte, Raphael Guerreiro, André Gomes, João Mário e Gonçalo Guedes e saltam fora Pedro Mendes, Kévin Rodrigues, Sérgio Oliveira, Gedson e Hélder Costa.

Gonçalo Guedes fez parte da última lista de convocados de Fernando Santos, mas saiu dos convocados horas depois, devido a lesão. Bons momentos de forma de Fonte, Guerreiro, André Gomes e João Mário, quatro campeões europeus, motivaram o regresso

O principal destaque, no entanto, vai para Daniel Carriço. O Sevilha anunciou a convocatória do central português meia hora antes do anúncio oficial da Federação, e Fernando Santos acabou por deixar de fora o central.

Cristiano Ronaldo continua de fora das escolhas até 2019, como já era conhecido.

Portugal entra em campo no dia 17 de novembro, frente à Itália, no Estádio San Siro, e no dia 20, no Estádio D. Afonso Henriques, frente à Polónia, jogos a contar para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Convocatória:

Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos, Rui Patrício

Defesas: Cédric Soares, Cancelo, Fonte, Neto, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo Pereira, William Carvalho, Rúben Neves, André Gomes, Bruno Fernandes, João Mário, Pizzi, Renato Sanches;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva e Éder