Tempestade em Itália já fez pelo menos onze mortos

Pelo menos onze pessoas já morreram devido às cheias em Itália. Depois das sete vítimas registadas na segunda-feira, as equipas de socorro recuperaram outros quatro corpos esta terça-feira, avança a imprensa italiana. Desde domingo que as regiões de Veneza, Liguria, Toscana, Lazio, Veneto e Lombardia têm sido atingidas por chuvas fortes.

Cerca de 80% da área de Veneza, historicamente conhecida pelos canais que atravessam o centro da cidade, está inundada, incluindo a conhecida Praça de São Marcos. As autoridades barraram o acesso à praça. As águas subiram metro e meio acima do habitual caudal dentro dos canais da cidade.

A Proteção Civil italiana emitiu o alerta vermelho para o norte do país, que tem sido a zona mais atingida. Mais a sul, em Roma, a autoridade emitiu o alerta laranja, o segundo mais alto. Na segunda-feira, os ventos atingiram os 100 quilómetros por hora na capital italiana.

Em Rapallo, a chuva e os ventos fortes destruíram o porto e viraram vários barcos e iates que estavam atracados. Em Portofino, a população está isolada devido a um aluimento de terras que cortou o acesso rodoviário. E em Liguria, 20 mil pessoas estão sem eletricidade em casa.



Os serviços nacionais de bombeiros já foram chamados para sete mil ocorrências e um bombeiro morreu numa dessas missões, quando uma árvore o esmagou.