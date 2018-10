Cinco pessoas morrem em Itália devido ao mau tempo

Cinco pessoas morreram em Itália, na segunda-feira, na sequência de ventos fortes que fizeram árvores caírem e chuvas fortes que deixaram muitos rios perigosamente cheios, avançaram os serviços de resgate italianos.

A Agência Nacional de Proteção Civil emitiu vários alertas com o anuncio de tempestades em grande parte do país. A situação levou ao fecho de escolas e ao pedido de que as pessoas não viajem a menos que seja absolutamente necessário.

Dois jovens morreram ao sul de Roma quando uma árvore atingiu o carro em que viajavam, enquanto outra pessoa também morreu e há ainda o registo de vários feridos na cidade vizinha de Terracina, depois que os ventos muito fortes derrubaram dezenas de pinheiros altos.

"Fique em casa, não vá para fora qualquer que seja motivo", disse o presidente da autarquia de Terracina, Nicola Procaccini, aos moradores.

Um homem de 21 anos foi morto pela queda de uma árvore enquanto andava em Nápoles, e na região norte da Ligúria uma mulher morreu depois de ser atingida por destroços de um edifício.

Dezenas de árvores caíram em Roma e muitos parques e locais turísticos foram fechados, incluindo o Fórum Romano e o Coliseu.

Mais a sul, a antiga cidade romana de Pompeia foi fechada por causa das condições tempestuosas.

No outro extremo do país, as autoridades de Veneza impediram o acesso à praça central de São Marcos, que estava muito inundada.

As autoridades locais disseram que a água atingiu um máximo de 156 centímetros no início da tarde - o quarto maior nível já registrado. As autoridades da cidade disseram que pelo menos 75% de Veneza estava submersa.