Nova Iorque. Polícia investiga pacote suspeito enviado para morada de Robert De Niro

O pacote já foi retirado do local, mas polícia de Nova Iorque pede que os cidadãos continuem a evitar a área.

Segundo a estação televisiva, o pacote estava endereçado ao edifício da Tribeca Productions, sito no número 375 da Greenwich Street. A Tribeca Productions é uma produtora co-fundada pelo ator Robert de Niro e a produtora Jane Rosenhtal.

O pacote será semelhante aos enviados a personalidades do Partido Democrata esta semana e terá sido encontrado no sétimo andar do prédio da Tribeca Productions.

Nas redes sociais, algumas testemunhas estão a partilhar imagens da operação policial.