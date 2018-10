Estados Unidos investigam pacote suspeito enviado a ex-vice-presidente

As autoridades norte-americanas estão a investigar e a tentar localizar um pacote suspeito, alegadamente endereçado ao ex-vice-presidente dos EUA, Joe Biden. A notícia é avançada pela agência Reuters.

Biden era o vice-presidente de Barack Obama, que era um dos destinatários dos pacotes explosivos intercetados pelos Serviços Secretos norte-americanos, na quarta-feira. Pacotes similares foram encontrados nas residências de Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros e na redação de Nova Iorque da CNN.

O FBI anunciou ainda a interceção de dois engenhos explosivos endereçados à congressista democrata Maxine Waters.

De acordo com o jornal “The New York Times”, que cita as forças da ordem, os dispositivos são semelhantes àquele que foi encontrado e detonado pela polícia na segunda-feira na residência do multimilionário e filantropo George Soros - outro famoso democrata -, em Bedford, a cerca de 60 quilómetros de Nova Iorque.



O Departamento de Segurança Nacional, do qual dependem os serviços secretos, indicou em comunicado que os pacotes foram "de imediato identificados como potenciais engenhos explosivos durante procedimentos de rotina de verificação do correio e foram tratados como tal".