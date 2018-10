Mourinho fecha a porta ao Real Madrid

José Mourinho respondeu, esta segunda-feira, às notícias de que o Real Madrid o tem no topo da lista de treinadores para substituir Lopetegui com a garantia de que quer prosseguir no Manchester United.

A primeira palavra que saiu da boca do treinador português, quando questionado de regressar ao Real, foi um rotundo "não". Depois, desenvolveu. "O meu futuro é aqui. O meu futuro é cumprir o contrato e gostaria de ficar aqui também depois de terminar. Só penso no Manchester United", sublinhou José Mourinho.

Sobre a Juventus, próxima adversária do United na Liga dos Campeões, Mourinho salientou que os italianos são "uma equipa que tem estado bem nas provas europeias, nos últimos anos", e confirmou que considera a Juve candidata ao troféu. "É uma equipa com experiência, ganhou sete campeonatos consecutivos e tem Cristiano Ronaldo", declarou.

Mourinho foi interrogado sobre o patamar em que o avançado português. Só teve elogios para ele: "Penso que o Cristiano está num patamar em que não precisa destas perguntas e destas respostas. Ele é um dos melhores jogadores de sempre. Ninguém pode dizer o contrário. É um dos melhores jogadores de sempre. É tão simples quanto isso."

A conferência continuou numa toada de perguntas sobre individualidades e Real Madrid. Mourinho não gostou e fez questão de devolver o foco ao United e ao jogo com a Juventus. "Vou jogar contra um dos maiores clubes do mundo, um dos maiores candidatos a vencer a Liga dos Campeões. É isso que me motiva e o que me traz aqui", frisou.

Manchester United e Juventus defrontam-se na terça-feira, às 20h00, em Old Trafford. Jogo a contar para a terceira jornada do grupo H.