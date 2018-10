José Mourinho no topo da lista do Real Madrid para substituir Lopetegui

José Mourinho está no topo da lista de opções do Real Madrid para substituir Julen Lopetegui. O treinador espanhol não tem convencido ao comando da equipa, que não vence há cinco jogos e está em sétimo no campeonato, e o português é o preferido da direção do clube.

A notícia foi avançada no programa "El Chiringuito", da estação televisiva "MegaTDT". O jornalista Josep Pedrerol adianta que Lopetegui ainda será treinador do Real frente ao Viktoria Plzen, para a Liga dos Campeões, mas já não defrontará o Barcelona, no domingo.

"Lopetegui vai sentar-se na terça-feira no banco do Real Madrid. Tudo parece indicar que não se sentará no Camp Nou. O Real Madrid considera várias alternativas para substituir Lopetegui. O treinador de que a direção do Real Madrid mais gosta é Mourinho. Mas o seu contrato com o [Manchester] United impede a contratação", avisou Pedrerol.

O Real também terá na lista nomes como Roberto Martínez, selecionador que levou a Bélgica ao terceiro lugar do Mundial 2018, e Antonio Conte, que deixou o Chelsea no final da última época. Contudo, o preferido é mesmo Mourinho e o caminho pode ser uma solução provisória.

Santiago Solari, antigo jogador dos "merengues" e atual treinador da equipa B, é a possibilidade mais forte, conforme explicou Pedrerol: "Que opção considera o Real Madrid? Que Solari seja o treinador interino. Escolhê-lo para se sentar no Camp Nou e esperar por Mourinho".

José Mourinho pode, assim, regressar ao Real Madrid, que treinou entre 2010/11 e 2012/13, cinco anos depois. Nesse período, conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

[notícia atualizada às 12h14]