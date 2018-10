Polémica das fotos. Sindicato da PSP reage a indignação com imagens de idosos agredidos

O Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia utilizou as redes sociais para reagir às notícias de indignação por parte de várias entidades e do próprio ministro da Administração Interna à divulgação das fotografias da detenção dos suspeitos que haviam fugido de um tribunal no Porto.

No Facebook, aquele sindicato publicou uma montagem com fotografias de idosos agredidos, lado a lado com uma imagem do ministro Eduardo Cabrita. Na descrição pode ler-se: "Por favor, Sr. Ministro do MAI, Srs. da Amnistia Internacional, Sr.ª Câncio e todos os demais... indignem-se”.



Não se sabe se os idosos das fotografias foram ou não agredidos durante os assaltos dos suspeitos detidos na sexta-feira.

Tanto o ministro da Administração Interna como a PSP já determinaram a abertura de um inquérito sobre a divulgação de fotografias das detenções.