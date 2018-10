Número de católicos aumenta em todos os continentes menos na Europa

O número de católicos aumenta em todos os continentes com exceção da Europa. São dados referentes a dezembro de 2016, agora avançados pelo Anuário Estatístico da Igreja.

A propósito da 92ª Jornada Missionária Mundial, que se assinala no próximo domingo, o Vaticano divulgou esta sexta-feira algumas estatísticas sobre a Igreja missionária no mundo.

As informações avançadas pela Fides, a agência de notícias do Vaticano e a primeira agência missionária da Igreja Católica, foram retiradas do último Anuário Estatístico da Igreja com dados de dezembro de 2016 e referem-se aos membros da Igreja, às suas estruturas pastorais, às atividades nas áreas da saúde, bem-estar e educação.

Assim, na referida data havia mais de sete mil milhões de pessoas em todo o mundo e mais de mil milhões são católicas, concretamente 1.299.059.000, o que representa um aumento de 14,2 milhões.

Este aumento do número de católicos verifica-se em todos os continentes, com exceção da Europa pelo terceiro ano consecutivo, com uma queda de 240 mil.

O documento revela que a percentagem mundial de católicos diminuiu em 0,05%, o mesmo que no ano anterior, situando-se em 17,67%.

O número de padres também diminuiu em todo o mundo. Situa-se nos 414.969 mil, menos 687 que no ano anterior.

Contrariamente, o número de bispos aumentou, contam-se 5 mil 353, entre diocesanos e religiosos. Aumentaram também o número de diáconos, sendo no total 46.312. Quanto aos religiosos não sacerdotes, diminuíram pelo quarto ano consecutivo.

Diminuíram também os membros dos Institutos Seculares masculinos e femininos.

O número de missionários leigos aumentou no mundo. Contam-se 354.743.

Já o número de catequistas diminuiu, situa-se acima dos três milhões. A única exceção foi em África que aumentou em mais de 10 mil. Caiu também em todos os continentes o número de seminaristas.

No campo da educação, a Igreja administra mais de 72 mil escolas infantis frequentadas por mais de sete milhões de crianças; 96.573 escolas primárias com mais de 35 milhões de estudantes e mais de 47 mil escolas secundárias com quase 20 milhões de alunos. Também acompanha mais de dois milhões de estudantes do ensino médio e pouco mais de três milhões de universitários.