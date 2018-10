Taça Davis. Portugal a uma vitória de se salvar da despromoção

Os Sousa cumpriram, esta sexta-feira, e deixam a eliminatória, frente à África do Sul, muito bem encaminhada. Depois de Pedro Sousa ter batido Lloyd Harris, foi a vez de João Sousa vencer o seu encontro, diante Nicolaas Scholtz, 501 do mundo.

O número um nacional, 44 do planeta, derrotou o seu adversário, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2.

Portugal está na frente na 2ª ronda do "play-off" da zona Europa/África e fica a uma vitória de garantir o apuramento para o "play-off" de acesso à Davis Cup Finals, no próximo ano, e de evitar a despromoção para a terceira divisão da Taça Davis.

Programa do dia decisivo

Tudo ficará decidido este sábado, na terra batida do CIF (Club Internacional de Foot-Ball), em Lisboa. Às 10h30 há encontro de pares e tudo poderá ficar decidido logo aí. A tarefa, no entanto, não será fácil.

A dupla João Sousa/Gastão Elias terá pela frente um dos grandes especialistas na variante de pares, Raven Klaasen. Klassen é o número 18 do mundo e esta ano foi finalista vencido em Wimbledon. O sul-africano costuma fazer dupla com o neozelandês Michael Venus, mas na Taça Davis tem, obviamente, que estabelecer parceria com um compatriota. Em Portugal jogara com Ruan Roelofse.

Em caso de derrota, a seleção nacional fica, ainda, com duas oportunidades para fechar a eliminatória a seu favor. João Sousa (44) defronta Lloyd Harris (112) e Pedro Sousa terá pela Nicolaas Shcoltz (501).