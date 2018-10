Portugal na frente na Taça Davis

Pedro Sousa venceu Lloyd Harris no primeiro jogo do duelo entre Portugal e a África do Sul, na 2ª ronda do "play-off" do Grupo I da zona Europa/África da Taça Davis. O número dois nacional, 140 do mundo, "esmagou" o 112 do "ranking", por duplo 6-1, em menos de 50 minutos, na terra batida do CIF (Club Internacional de Foot-Ball), em Lisboa.

Portugal luta para não descer de divisão e inicia o combate da melhor forma. João Sousa (44) entra em campo, ainda esta sexta-feira, para jogar com Nicolaas Scholtz. O número um nacional é amplamente favorito no confronto com o 501 do planeta.

A seleção portuguesa precisa de três vitórias para garantir o triunfo sobre os sul-africanos. A eliminatória prossegue no sábado, com o jogo de pares, em que a dupla João Sousa/Gastão Elias defronta Raven Klaasen e James Roelofse. Os desafios de singulares acontecem logo a seguir. João Sousa joga com Lloyd Harris e Pedro Sousa mede forças com Nicolaas Scholtz.