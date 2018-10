A cobertura do furacão Leslie foi centralista?

Neste Visto de Fora, os jornalistas Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam a cobertura dada ao furacão "Leslie" em Portugal, incluindo nas suas próprias experiências.

O jornalista francês Olivier Bonamici faz "mea culpa" na forma como cobriu a tempestade. Como correspondente de França, Olivier assume que deu muito destaque às grandes cidades, Lisboa e Porto, poupadas pelo temporal, em vez de colocar o foco nas zonas mais afetadas.

Os dois jornalistas discutem também o Orçamento do Estado português, além de temas europeus como os perigos do Brexit e de Itália e o primeiro aniversário do referendo de autodeterminação da Catalunha