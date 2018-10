Ryanair chega a acordo com pilotos portugueses

A Ryanair assinou um acordo com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), no qual reconhece a antiguidade dos pilotos português e as mudanças de base. O acordo vai abranger todos os pilotos da companhia aérea em Portugal.

De acordo com o comunicado da Ryanair, divulgado esta sexta-feira, até ao final do mês vão começar as negociações com o SPAC sobre um contrato coletivo de trabalho que esteja de acordo com a lei portuguesa.

“Espero que estes acordo em Espanha e Portugal, em particular, encorajem os sindicatos da tripulação de cabine nesses dois países a afastar os funcionários das companhias áreas concorrentes (que têm bloqueado as negociações) e a rapidamente concluir os acordos com a tripulação de canina nesses países”, diz Eddie Wilson, diretor de pessoal da Ryanair, citado pelo comunicado da empresa.