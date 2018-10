Escócia 1-3 Portugal

Equipa "B" portuguesa chega para vencer a Escócia

14 out, 2018 - 16:00 • Carlos Calaveiras

Herói Éder volta e marca, Hélder Costa estreia-se... e marca, Bruma também marca o seu primeiro golo com a camisola das quinas. Deu para tudo e Fernando Santos mudou 10, promoveu estreias e testou neste jogo de preparação do campeão da Europa contra a Escócia. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt.