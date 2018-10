Vem aí o "Leslie". Oito medidas para se prevenir contra a tempestade

Treze dos 18 distritos do continente vão estar, a partir deste sábado, sob aviso vermelho devido à chegada a Portugal Continental do furacão "Leslie", que deverá atingir o território continental do país já como tempestade tropical.

A partir do final da tarde é esperado muito vento, chuva e forte agitação marítima. As últimas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a ocorrência de vento médio de 40 a 65 km/h com rajadas de vento máximas até 120 km/h entre as 19h de sábado e as 07h locais de domingo, em especial na costa ocidental e nas terras altas.

Porque o eventual impacto desta tempestade pode ser minimizado se a população adoptar alguns comportamentos adequados, a Autoridade Nacional da Proteção Civil lembra algumas medidas a adoptar para a sua segurança:

1 - Garantir que está tudo bem fixo

De forma a evitar que o vento arraste estruturas suspensas, a ANPC recomenda que, antes da chegada da tempestade, garanta que eventuais estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, estão suficientemente fixas;

2 - Cuidado com as árvores

Durante tempestades como estas, é preciso ter um cuidado especial na na circulação e permanência junto de áreas arborizadas. Esteja atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

3 - Evite circular junto ao mar ...

A par do vento e da chuva, a agitação marítima deverá ser bastante elevada. Por isso, a ANPC recomenda que tenha especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

4 - ... ou qualquer atividade relacionada com este

Evite atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar. Evite ainda estacionar próximos da orla marítima;

5 - Garanta que caleiras e outros sistemas de escoamento estão bem limpos

Um Verão sem chuva e um Outono onde inevitavelmente as folhas caem pode levar a que caleiras e outros sistemas de escoamento de águas fiquem entupidos. Garante que tudo isto está bem limpo e desobstruído. Retire qualquer objecto que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

6 - Condução defensiva

Adopte uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias;